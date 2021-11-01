Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! ABD yönetimiyle F-35'lerle ilgili ikinci toplantı ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı son dönem güvenlik olaylarıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Ekim ayı içerisinde 279 terörist etkisiz hale getirildi. 22 bin 406 kişi hududu geçemeden engellendi. MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, uçak teslimi ve programa alınma talebinin ABD'li yetkililere iletildiğini bildirdi. Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığı belirtildi. İki taraf, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için geçen hafta Ankara'da bir araya gelmişti.

İşte MSB açıklamasından satır başları...

- Ekimde yurt içi ve sınır ötesindeki 27 operasyonda 279 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 360 oldu

- Son bir ayda İdlib'de, rejimin top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını kaybetti, 72 sivil yaralandı."

- Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38'i terörist 471 şahıs yakalandı, 22 bin 406 kişi hududu geçemeden engellendi.

- (Suriye'ye sınırına yönelik takviye) Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor.

- Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir.