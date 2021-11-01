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380 bin TL ikramiye! Aşı olan çalışanlara çekilişle ödül dağıtılacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
380 bin TL ikramiye! Aşı olan çalışanlara çekilişle ödül dağıtılacak

UKRAYNA’da devlete bağlı posta şirketi aşı olan çalışanlarına çekilişle para ödülü vereceğini duyurdu.

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Ukrayna’da bir posta şirketi, kendi bünyesinde çalışan elemanlarını aşı yaptırmaya teşvik etmek için para ödülü dağıtacağını açıkladı. Ukrayna Altyapı Bakanlığı’na bağlı Ukrposhta basın ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, aşı olan çalışanlarına toplam 40 bin dolar (380 bin TL) değerinde ikramiye dağıtacağını duyurdu. Ukrayna genelindeki şubelerinde aşı olma merkezi açan şirket, bu uygulama ile aşıyı teşvik ediyor.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte ülke genelinde 13 bin 936 yeni Covid-19 vakası ve 298 can kaybı kayıtlara geçti. Pandeminin başından bu yana ülkede toplam hasta sayısının 2 milyon 936 bin 238, iyileşen hasta sayısının 2 milyon 442 bin 98, can kaybının 68 bin 27, yapılan test sayısının ise 14 milyon 455 bin 647 olduğu belirtildi.

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