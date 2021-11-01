Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın ikili görüşmesi dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ikili görüşmesi dünya basınında da yankı buldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi. CNN International, Erdoğan ile Biden'ın bölgesel meseleleri görüştüğünü okurlarına duyurdu.

Beyaz Saray'ın açıklamasına işaret edilerek, Suriye'deki siyasi süreç, Afganlara insani yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaların gündemde olduğu ifade edildi. Reuters da Roma'daki ikili görüşmede F-16 sürecinin masaya geldiğini belirtti.

Bölgesel meseleler ele alındı

İkilinin görüşmesi dünya basınında da yankı buldu. CNN International, Erdoğan ile Biden'ın bölgesel meseleleri görüştüğünü okurlarına duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasına işaret edilerek, Suriye'deki siyasi süreç, Afganlara insani yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaların gündemde olduğu ifade edildi.

Reuters da Roma'daki ikili görüşmede F-16 sürecinin masaya geldiğini belirtti.

Üst düzey bir Türk yetkilinin, görüşme için "Çok olumlu bir atmosferde gerçekleşti." dediği kaydedildi.

Erdoğan'ın, Türkiye'ye F-16 tedariki konusunda ABD Başkanı'nın izlenimini "Biden'ın bu konudaki olumlu yaklaşımını görmekle birlikte, konunun bir başka boyutu da Temsilciler Meclisi ve Senato'dur." şeklinde ifade ettiğine dikkat çekildi.

Reuters da Roma'daki ikili görüşmede F-16 sürecinin masaya geldiğini belirtti.

Üst düzey bir Türk yetkilinin, görüşme için "Çok olumlu bir atmosferde gerçekleşti." dediği kaydedildi.

Erdoğan'ın, Türkiye'ye F-16 tedariki konusunda ABD Başkanı'nın izlenimini "Biden'ın bu konudaki olumlu yaklaşımını görmekle birlikte, konunun bir başka boyutu da Temsilciler Meclisi ve Senato'dur." şeklinde ifade ettiğine dikkat çekildi.

AP haber ajansı ise görüşmeyi Biden'ın "ABD ve Türkiye krizlerin üstesinden beraber gelmeli" açıklaması üzerinden verdi. Haberde ayrıca görüşmelerde iki ülkenin stratejik ortaklığına yapılan vurgu yer aldı.