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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama! Bilim Kurulu üyesi okullar kapanacak demişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama! Bilim Kurulu üyesi okullar kapanacak demişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir bilim kurulu üyesinin yeniden kapanma olacağı ile ilgili sözlerine açıklama getirerek şunları söyledi: "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların yeniden kapanabileceği ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündemi olduğu haberlerini yalanladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeniden kapanmanın, okulların kapanması gibi tabloların gündeme gelme durumunun söz konusu olabileceğine dikkat çekmişti.

Bakan Koca bugün açıklama yaparak: "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ." dedi

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