BIST 1.521
DOLAR 9,54
EURO 11,03
ALTIN 546,71
HABER /  DÜNYA

Okullarda Cadılar Bayramı'nda Squid Game kostümünü yasakladılar

Okullarda Cadılar Bayramı'nda Squid Game kostümünü yasakladılar

New York’taki okullarda Cadılar Bayramı'nda "Squid Game" dizisinin kostümlerini giyilmesi yasaklandı. Yasağın sebeplerinden biri olarak dizideki şiddet gösterildi.

Abone ol

New York’taki birçok okula 'Squid Game' yasağı geldiği açıklandı. Çocukların dizideki oyunları taklit etmeye başlaması nedeniyle dizi kostümlerinin Cadılar Bayramı'nda okullarda giyilmesi yasaklandı.

New York, Syracuse'deki The Fayetteville-Manlius Okulu, çocukların 'Squid Game' kostümü giymemesi konusunda aileleri uyardı. Okuldan ailelere gönderilen e-postada, "Çalışanlar son zamanlarda bazı öğrencilerin 'Squid Game'i taklit ettiğini gözlemledi. Müdiriyetimiz, ailelerin Cadılar Bayramı'nda öğrencilerin şiddeti simgelemesi nedeniyle 'Squid Game' kostümü giyemeyeceğinin farkında olduklarından emin olmak istiyor" denildi.

Florida, Panama City yakınlarında başka bir okulda ise 13 Ekim'de yapılan resmi duyuruda, "Bazı öğrenciler okulda diziyi taklit ediyorlar. Zararsız gibi görünen şeyler esasen zararlı çünkü dizide 'ölüm' bulunuyor ve çocukların gerçekten dizideki gibi birbirlerine zarar vermeye çalıştıklarını görüyoruz"ifadeleri kullanıldı.
Güney Kore yapımı 'Squid Game', Netflix'e şimdiye kadar en çok kazandıran dizi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gönül Orbey kimdir kaç yaşında öldü kiminle evliydi?
Gönül Orbey kimdir kaç yaşında öldü kiminle evliydi?
Zonguldak'ta sahilde bir anda yere yığıldı! Hayatını kaybetti
Zonguldak'ta sahilde bir anda yere yığıldı! Hayatını kaybetti
İzmir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza can pazarı: Ölüler ve yaralılar var
İzmir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza can pazarı: Ölüler ve yaralılar var
Nijerya'da kolera salgını! Ölenlerin sayısı 3 bin 283'e çıktı
Nijerya'da kolera salgını! Ölenlerin sayısı 3 bin 283'e çıktı
Dünyanın en iyi orkestrası Londra Filarmoni AKM'de! Metrelerce kuyruk oluştu
Dünyanın en iyi orkestrası Londra Filarmoni AKM'de! Metrelerce kuyruk oluştu
Sivas'ta kayıp olarak aranıyordu! Başından vurulmuş halde bulundu
Sivas'ta kayıp olarak aranıyordu! Başından vurulmuş halde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 45 personel alınacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 45 personel alınacak
Kombassan Holding'in kurucusu Haşim Bayram koronavirüs nedeniyle öldü
Kombassan Holding'in kurucusu Haşim Bayram koronavirüs nedeniyle öldü
Doğalgaza yüzde 49 zam geldi! Kasım ayında sanayi ve santrallerde doğalgaza zam geldi evlerde zam yok
Doğalgaza yüzde 49 zam geldi! Kasım ayında sanayi ve santrallerde doğalgaza zam geldi evlerde zam yok
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Covid-19’a yakalandı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Covid-19’a yakalandı