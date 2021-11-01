Okullarda Cadılar Bayramı'nda Squid Game kostümünü yasakladılar

New York’taki okullarda Cadılar Bayramı'nda "Squid Game" dizisinin kostümlerini giyilmesi yasaklandı. Yasağın sebeplerinden biri olarak dizideki şiddet gösterildi.

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New York’taki birçok okula 'Squid Game' yasağı geldiği açıklandı. Çocukların dizideki oyunları taklit etmeye başlaması nedeniyle dizi kostümlerinin Cadılar Bayramı'nda okullarda giyilmesi yasaklandı.

New York, Syracuse'deki The Fayetteville-Manlius Okulu, çocukların 'Squid Game' kostümü giymemesi konusunda aileleri uyardı. Okuldan ailelere gönderilen e-postada, "Çalışanlar son zamanlarda bazı öğrencilerin 'Squid Game'i taklit ettiğini gözlemledi. Müdiriyetimiz, ailelerin Cadılar Bayramı'nda öğrencilerin şiddeti simgelemesi nedeniyle 'Squid Game' kostümü giyemeyeceğinin farkında olduklarından emin olmak istiyor" denildi.

Florida, Panama City yakınlarında başka bir okulda ise 13 Ekim'de yapılan resmi duyuruda, "Bazı öğrenciler okulda diziyi taklit ediyorlar. Zararsız gibi görünen şeyler esasen zararlı çünkü dizide 'ölüm' bulunuyor ve çocukların gerçekten dizideki gibi birbirlerine zarar vermeye çalıştıklarını görüyoruz"ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore yapımı 'Squid Game', Netflix'e şimdiye kadar en çok kazandıran dizi oldu.