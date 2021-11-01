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Zonguldak'ta sahilde bir anda yere yığıldı! Hayatını kaybetti

Zonguldak'ta sahilde bir anda yere yığıldı! Hayatını kaybetti

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sahilde yürürken bir anda yere yığılan vatandaş, hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Ereğli Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Arkadaşları ile sahil kenarında yürüyen Mahmut Saka (72) bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar baygın adamın yardımına koştu. Olay yerine yakın bir kafede oturan ve sağlıkçı olduğu öğrenilen kadın, yerde yatan Saka'ya bir süre müdahale ederek kalp masajı yaptı.

Bazı vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle izlediği görüldü. Kalbinin durduğu öğrenilen Saka çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Mahmut Saka'nın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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