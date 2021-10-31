Bülent Arınç'tan olay sözler! Tayyip Bey kimlere kaldı görüyorsunuz! Babacan ve Davutoğlu'na ağır sözler

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan yine siyaset gündemini karıştıracak açıklamalar geldi. 2015'ten sonrası için "Yoktum, mesuliyet kabul etmiyorum" diyen Bülent Arınç, Erdoğan'ın yakın çevresi ile Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için olay olacak sözler sarfetti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi. Arınç, "Hâlâ AK Partiliyim, bir yere gitmiş değilim" derken, siyasete girmek isteyenlere, "Siz iyi olun, sizi talep etsinler" tavsiyesinde bulundu.

2015 sonrasında olmadığım için mesuliyet kabul etmiyorum

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre Arınç konuşmasında "Yaptıklarımla iftihar ediyorum. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Seçimi millet ittifakı kazanırsa Türkiye'de kaos olmaz mı?

"İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum" diyen Arınç, "Millet İttifakı seçim kazanırsa Türkiye'de kaos olmaz mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben konuya Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bakmayayım. 1974'te CHP ile biz, yani MSP ile ittifak kurdu. Ecevit, güzel bir söz söyledi. "Tarihi bir yanılgı içindeymişiz" dedi. Dindar insanlar Atatürk düşmanıdır sanılıyordu."

'Millet-zillet lafını doğru bulmuyorum'

O dönem bu koalisyona olmaz deniyordu. Bal gibi de oldu. İttifakları temeli 1991'de atıldı. Kendi ittifakını kuran bir parti, karşısındakine kötü sözler söylememeli. Millet - zillet lafını doğru bulmuyorum. Oradan da biri çıkar size çamur der. Ortada belirlenmiş bir erken seçim yok, dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayını açıklamamış olmasını doğru buluyorum.

'Kimlere kaldı görüyorsunuz'

Arınç, "Kutuplaşmanın en aza inmesi için ne yapılmalı" sorusuna, "İslam'ın özünde güzel söz ve yumuşak dil var. Siyasetin dili yumuşak olmalı, herkesi kucaklamalı. Yüzde 50 oy almak demek, iki kişiden birinin onayını almak demek. Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz" diyerek yanıtladı.

Diyanet İşleri Başkanı'yla görüşmem! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı isim vermeden eleştiren Bülent Arınç, "Bugün ilahiyat fakültesi hocaları bile birbirine düştü. Sahih olmak lazım" diyen Arınç, "Ben bir dini meseleyi konuşacak olursam ya Mehmet Görmez'le ya da Ali Bardakoğlu'yla konuşurum. Bugünkülerle konuşmam" ifadesini de kullandı.

Kürşat Ayvatoğlu gibileri Genel Merkez'e 30 km. yaklaştırmam

AK Parti Genel Merkezi çalışanı iken lüks aracında kokain çektiği görüntüler olay olan Kürşat Ayvatoğlu olayını hatırlatan Bülent Arınç, şu ifadeyi de kullandı: "Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakına yaklaştırmam."

"Paramparça pantolonlar giyiyorlar"

Peygamberin sünneti oldu olduğu için sakal bırakan ama dört halifenin ismini insanlar olduğunu ifade eden Arınç, fizik tedavi için gittiği bir hastanede genç kadınların giyiminin dikkatini çektiğini ifade etti ve şunları söyledi: "Genç kızlarımızın yırtık pantolonlar giymesine alıştık ama paramparça pantolonlar giyiliyor. Halbuki iyi bir kıyafet, aslında iyi bir tavsiye mektubudur."

"Demirtaş'ın Devran kitabını önerdiğim için bana çok kızıldı"

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabının okunmasını önerdiği için kendisine çok kızıldığını söyleyen Arınç, "Okumak çok önemli. Okumayan azar. Okursanız hitabetiniz iyileşir. Hitabeti öyle siyaset akademilerinde öğrenemezsiniz, okursanız gelişir" diye konuştu.