Kombassan Holding'in kurucusu Haşim Bayram koronavirüs nedeniyle öldü

1990’lı yıllarda Avrupa ülkelerinde yaşayan on binlerce kişiden para toplayıp faizsiz kazanç vadederek çok sayıda kişiyi mağdur eden Kombassan Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, Covid-19’dan vefat etti.

Abone ol

Avrupa'da yaşayan binlerce gurbetçiyi para toplayıp faizsiz kazanç vadederek mağdur eden Kombassan Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, Covid-19’dan vefat etti.

Konya’da özel bir hastanede tedavi gören Bayram, durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. 70 yaşındaki Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram’ın cenazesi yarın Hacıveyis Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedilecek.

Eşi de 23 Ekim'de koronadan ölmüş

GazeteDuvar’ın aktardığına göre Haşim Bayram’ın eşi Emine Bayram’ın da 23 Ekim’de Covid-19 nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman’da doğdu. İlköğretimi Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya’nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram, Anadolu’nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.

1989 yılında Kombassan Holding’i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.