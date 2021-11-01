BIST 1.521
DOLAR 9,54
EURO 11,03
ALTIN 546,71
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

ANKARA'da, bir gecekonduda çıkan yangında evde tek başına yaşayan Saim K. hayatını kaybetti.

Abone ol

Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 53'üncü sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Bir kişi hayatını kaybetti

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde tek yaşadığı iddia edilen Saim K.'nın yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Saim K.'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Saim K.'nın cenazesi, olay yeri incelemenin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi
Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi
Destici'den Meral Akşener'e kurşun sözler
Destici'den Meral Akşener'e kurşun sözler
Kayserispor uzatmada Fatih Karagümrük'ü yıktı
Kayserispor uzatmada Fatih Karagümrük'ü yıktı
Haşim Bayram hayatını kaybetti!
Haşim Bayram hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan Turkovac açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Turkovac açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16'lar konusunda Biden'in olumlu yaklaşımını gördüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16'lar konusunda Biden'in olumlu yaklaşımını gördüm
Galatasaray Gaziantep FK maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Gaziantep FK maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul Beyoğlu'nda ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum
İstanbul Beyoğlu'nda ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu
EDHO bitiyor mu? Kafa karıştıran açıklama
EDHO bitiyor mu? Kafa karıştıran açıklama