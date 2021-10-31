Başkan Erdoğan'dan Turkovac açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı milliyetçiliğinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada kabul edilmemesine tepki gösterdi.

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Pandemiyle mücadelenin en önemli silahları arasında yer alan aşılarla ilgili olarak bazı ülkelerin ayrımcılığa giderek tanımamasına bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası arenada aşı ayrımcılığı yapılmasını "aşı milliyetçiliği" olarak nitelendirdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen aşılarla ilgili uluslararası arenada ayrım yapılmasına tepki gösteren Erdoğan, bu milliyetçiliğe rağmen Türkiye'nin aşısı Turkovac'ı tüm dünyanın istifadesine sunacaklarını söyledi.