Ermeni isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi

ERMENİ Amerikan Araştırmaları Merkezinin ortak direktörü Suren Sarkisyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ne isterse ve nerede isterse onu yapar ve bunun için asla cezalandırılmaz. Erdoğan, ciddi bir bölgesel oyuncu haline geldi" dedi.

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29 Ekim'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen "Kaybedilen Zafer: İhanet mi, Cehalet mi?" konulu konferansta konuşan Ermeni Amerikan Araştırmaları Merkezinin ortak direktörü Suren Sarkisyan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne isterse ve nerede isterse onu yapar ve bunun için asla cezalandırılmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'yi işgal etmek ve soykırım düzenlemekle suçlayarak skandal cümleler de sarf eden Sarkisyan, şunları söyledi:

"Irak'ın egemen topraklarını işgal ediyor ve Kürtlerle ne yaptığını biliyorsunuz. Mayıs 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ziyareti sırasında Washington'un merkezinde özel korumaları ABD vatandaşlarını dövüyor. Ve tüm bunlar için herhangi bir cezaya tabi değil. 24 Kasım 2015'te Suriye'de bir Rus uçağını düşürür ve yine kimse onu cezalandırmıyor. Çok güçlü bir ordusu olduğu için ciddi bir bölgesel oyuncu haline geldi ve aslında 'Büyük Turan'ı gerçekleştirme yolunda ilerliyor."

İran'a da 'Türkiye' mesajını verdi

Suren Sarkisyan'a göre Türkiye'nin bölgedeki mevcut politikası ışığında en önemli faktör ise Ermenistan'ın güneydoğusunda yer alan Azerbaycan, Nahcivan ve İran ile sınırı olan Ermeni Syunik vilayeti. Syunik'in statüsündeki herhangi bir değişikliğin herkes için sorunlu olacağını belirten Sarkisyan, "Syunik, İran için sadece bir dış sınır değil aynı zamanda İran ve Avrasya Ekonomik Birliğinin de tek kara sınırıdır. Syunik, İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'den (İran-Ermenistan-Gürcistan) bağımsız bir rotaya sahip olmak istiyorsa Karadeniz'e ulaşmasının da tek yoludur. İran, Syunik boyunca Ermenistan ile sınırını kaybederse o zaman bir NATO üyesi olan Türkiye'nin etkisi altına girer" dedi. Sarkisyan, bunu Tahran için ciddi bir sorun olarak nitelendirdi.

Sarkisyan, İran ordusunun Nahçıvan sınırında olmasının tesadüf olmadığını ve son aylarda Azerbaycan yerleşim bölgesi sınırındaki askeri varlığını gözle görülür şekilde artırmasına da dikkat çekti.