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Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatın dediği sosyal tarife 2019'dan beri uygulanıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatın dediği sosyal tarife 2019'dan beri uygulanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik ve ısınmada düşük gelirliler için sosyal tarife uygulanmasını teklif etti. Sektör temsilcileri ise Kılıçdaroğlu'nu düzelterek, "Devlet 2,1 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını zaten bütçeden karşılıyor" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta içerisinde elektrik, doğal gaz, kömür ve akaryakıt sektörünü temsil eden oda ve dernek yöneticileri ile online toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine 'kademeli tarifeli sisteme' geç. Yani 'sosyal tarife uygulamasını' başlat. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesinler" önerisini dile getirdi.

Sektör temsilcileri toplantıda Kılıçdaroğlu'nun önerisine devletin 2.1 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını bütçeden karşıladığını söyledi. Elektrik sektörü temsilcilerinin, "2022 için sırf bu anlamda 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı" dedi.

2019'dan bu yana 3.5 milyar lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1 Mart 2019'dan bu yana ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 lira arasında elektrik tüketim desteği veriyor. Şimdiye kadar bu anlamda ihtiyaç sahiplerine verilen destek 3.5 milyar liraya ulaştı.

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