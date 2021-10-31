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Böyle vicdansızlık görülmedi! Esenyurt'ta köpeği tekme tokat dövdü

Böyle vicdansızlık görülmedi! Esenyurt'ta köpeği tekme tokat dövdü

 ESENYURT'ta bir kişi, sahibi olduğu iddia edilen köpeği tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hayvan severler köpeği döven kişiden şikayetçi oldu. 

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Olay, dün gece Esenyurt'ta bir sitede yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sahipli olduğu köpeğini sokakta tekme tokat dövdü. Ardından köpeğe tekmeler atarak siteye girdi. Yaşanan o anlar ise sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Bu yaptığı vicdansızlık"

Hayvansever Seda Gökmen, "Yaklaşık 6 yıldır bu sitede yaşıyorum. Kendim yaşam hakkı savunucusuyum. Sitenin içindeki bütün kedilerin, köpeklerin bakımını ben yapıyorum. Dün gece saat 03.00 sıralarında,  sahipli bir köpeğin sahibi tarafından dövüldüğünün videosu bana geldi. Videoda köpeğe sahibi tarafından dayak atılıyordu. Bir cana sahip olmak o cana zulüm, eziyet, dayak atma hakkını vermiyor. 5199 ve 7332 Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, kişinin kimlik tespitinin yapılması ve adli ceza almasını talep ediyorum. Şikayetçi oldum resmi olarak. Süreci takip edeceğim. Buradan söylemek istediğim şu ki, sahipli hayvanların, sahipsiz hayvanlara nazaran Türk Ceza Kanunu'nunda iki kat ceza alacaklarını bilmeleri. Bu yaptığı vicdansızlık yenilir yutulur değil" dedi.

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