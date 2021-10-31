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Mehmet Yılmaz Ak kimdir kaç yaşında aslen nereli kiminle sevgili?

Mehmet Yılmaz Ak kimdir kaç yaşında aslen nereli kiminle sevgili?

Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiren Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinin tescilli Türkiye Güzeli olduğu ortaya çıktı. Bu haberin ardından Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi merak konusu oldu. Peki Mehmet Yılmaz Ak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi tescilli Türkiye güzeli Nazlı Çetin çıktı. Bu haberin ardından Nazlı Çetin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. 

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi tescilli Türkiye güzeli çıktı!Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinin Miss Turkey 2019'un finalistlerinden Nazlı Çetin olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Yılmaz Ak kimdir: Mehmet Yılmaz Ak, 35 yaşındadır. Sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı. 177 cm boyunda ve 75 kg. 8 Şubat 1986, Diyarbakır doğumlu. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Birçok özel tiyatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak, Beşinci Basamak adlı oyunu 2008 yılında yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü almıştır.

Miss Turkey 2019 yarışmasında mücadele eden 20 finalistten biri olan Nazlı Çetin 11 numarayla yarışmıştı. Nazlı Çetin 1.76 boyunda ve 21 yaşında. Nazlı Can Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini alan Nazlı Çetin'in rol aldığı dizilerle oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

2020 yılında dizilerde oynamaya başlayan genç isim, "Şeref Sözü" dizisi ile beraber dizi oyunculuğuna başlamış ardından ise "Mucize Doktor" dizisinde rol almıştır.

2021 yılında ise "Kardeşlerim" dizisinin 2. sezonuna Dora karakteriyle dahil olmuştur.

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