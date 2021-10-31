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Rusya’da Kovid-19 vakaları yükseliyor! Son 24 saatte 40 bini aştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya’da Kovid-19 vakaları yükseliyor! Son 24 saatte 40 bini aştı

RUSYA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana 40 bin 993 ile "en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 1158 artarak 238 bin 538’e, iyileşenlerin sayısı 27 bin 115 artışla 7 milyon 358 bin 539'a yükseldi.

Son 24 saatte 40 bin 993 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 8 milyon 513 bin 790 olarak kayıtlara geçti.

Ekimde yükseliş devam etti

1 Ekim’de ülkede günlük vaka sayısı 24 bin 552, 10 Ekim’de 28 bin 647, 20 Ekim’de 34 bin 73, 25 Ekim’de 37 bin 930 olarak açıklanmıştı.

 Salgına karşı önlemler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

Diğer yandan ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınmıştı. Durumu kötüleşen bölgelerde, kalabalık mekanlara, restoran ve kafelere girişlerde Kovid-19 aşısı olanlara verilen barkod uygulaması (QR kod) devreye sokulmuştu.

Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, 50 milyondan fazla kişinin tam aşılandığı bildirilmişti.

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