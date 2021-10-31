BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  GÜNCEL

Kaynana, geliniyle oğlunun cinsel hayatını merak etti! Gelinin banyo yapıp yapmadığını izledi

Kaynana, geliniyle oğlunun cinsel hayatını merak etti! Gelinin banyo yapıp yapmadığını izledi

Yargıtay'dan oğlu ile gelininin cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını merak eden kaynanayla ilgili karar... Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, karı kocanın ilişki yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için gelininin banyo yapıp yapmadığını takip eden kaynananın bu hareketinde erkeği kusurlu buldu.

Abone ol

Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı kadın, davalı erkeğin annesinin evliliğe sürekli müdahale ettiğini öne sürdü. Genç kadın, kayınvalidesinin konuştuğu sırada elinden telefonunu aldığını, kocasıyla ilişki yaşayıp yaşamadıklarını takip için banyo yapıp yapmadığını takip ettiğini iddia etti.

Aile mahkemesi tarafların boşanmasına hükmetti. Kararı taraf avukatları temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, gelişen vakıaların ağır nitelikte olduğuna, erkeğin bu müdahalelere sessiz kaldığına dikkat çekti. Davalı erkeğin “eşinin ailesi ile görüşmesine izin vermediği ve onlara kızlarını aramamalarını söylediği” ancak boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin yine de ağır kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

Yargıtay: Erkek ağır kusurlu

Kararda şöyle denildi: “Davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda erkek ağır kusurlu olup, erkeğe yüklenen bu kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. O halde tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına manevi tazminata karar vermek gerekirken, yanılgılı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.”

ÖNCEKİ HABERLER
Sanat dünyasının acı kaybı! Usta oyuncu Gönül Orbey hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı! Usta oyuncu Gönül Orbey hayatını kaybetti
10 Kasım resmi tatil mi 2021 10 Kasım ne zaman denk geliyor?
10 Kasım resmi tatil mi 2021 10 Kasım ne zaman denk geliyor?
Erdoğan ile Biden arasındaki kritik zirve 1 saat 10 dakika sürdü! F-16 sorusuna dikkat çeken cevap
Erdoğan ile Biden arasındaki kritik zirve 1 saat 10 dakika sürdü! F-16 sorusuna dikkat çeken cevap
Bekçi alımı 2021 ne zaman bekçilik başvuru ekranı açıldı mı?
Bekçi alımı 2021 ne zaman bekçilik başvuru ekranı açıldı mı?
Mersin'de genç kadın 'korkuyorum' deyip seslendi: Şu an hiç görmediği...
Mersin'de genç kadın 'korkuyorum' deyip seslendi: Şu an hiç görmediği...
Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi
Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi
Öğle saatlerine dikkat! AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı
Öğle saatlerine dikkat! AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı
Asgari ücrete bu yıl en az yüzde 35 zam gelecek! İYİ Partili isim nedenini açıkladı
Asgari ücrete bu yıl en az yüzde 35 zam gelecek! İYİ Partili isim nedenini açıkladı
Zonguldak'ta aşı olmayan aile büyük acı yaşadı! 15 gün içerisinde 4 hayatını kaybetti
Zonguldak'ta aşı olmayan aile büyük acı yaşadı! 15 gün içerisinde 4 hayatını kaybetti