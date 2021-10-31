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Asgari ücrete bu yıl en az yüzde 35 zam gelecek! İYİ Partili isim nedenini açıkladı

Asgari ücrete bu yıl en az yüzde 35 zam gelecek! İYİ Partili isim nedenini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün 'Asgari ücret insanı seviyeye çıkacak' sözlerinin ardından hükümetin bu yıl asgari ücrete minimum yüzde 35 zam yapacağı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, asgari ücreti "insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceklerini" söyledi. İşçi kesimi ile yapılacak pazarlığın Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekiyor. İşçi kesiminin beklentisi oldukça yüksek; yüzde 50'yi buluyor.

En az yüzde 35 zam! Yüzde 40'a da çıkabilir

İYİ Parti’nin ekonomik konulardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özlale, Muharrem Sarıkaya'ya "hükümetin bu yıl asgari ücretteki tahmini yüzde 35’in altında olmayacağı"nı söyledi. Özlale, bu yılki asgari ücret zammının yüzde 40’a kadar çıkmasının da olası olduğunun altını çizdi…

Zam erken seçime hazırlık için yapılacak...

"Gerekçesini sordum, hükümetteki tüm hazırlıkların ve ekonomiye ilişkin çaba ve verilerin bir erken seçim hazırlığına işaret ettiğini ileri sürdü" diyen Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti'li Özlale'nin, yapılanları 1994 yılında Tansu Çiller hükümetinin uygulamalarına benzettiğini söyledi.

Yüksek asgari ücret zammını 3600 ek gösterge izleyecek...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, hükümetin bu yıl asgari ücreti yüksek tutacağını gelecek yıla da asgari ücrette yeniden bir yükselme ile 3600 ek göstergeyi ekleyip seçime gideceği düşüncesinde.

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