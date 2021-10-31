Saatler geri mi alındı 31 Ekim'de saatler geri alındı mı saat kaç?

Akıllı telefonların ve teknolojik aletlerin çoğu kendiliğinden saatleri geri alınca yurttaşlar 'saat kaç' sorusunu araştırmaya başladı. 2016 yılından beri sabit saat uygulamasında yer alan Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda da telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak geri alarak kafa karışıklığına sebep olmuştu. Peki şu anda saat kaç? Saatler geri alındı mı?

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Dünyanın birçok ülkesinde 30 Ekim Cumartesi gününü 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece kış saati uygulaması kapsamında saatler bir saat geri alındı. Sabit saat uygulamasına geçen Türkiye'de kimi cep telefonları saatleri yaz saatine alınca saatin kaç olduğuna dair kafalar karıştı.

Saatler geri alınmıyor: Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor. İlk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı.

Kış saati 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.

Saat şimdi kaç: Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.