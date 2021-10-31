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Kürşat Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında tahliye oldu?

Kürşat Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında tahliye oldu?

Kürşat Yılmaz kim? “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, tahliye oldu. Peki, Kürşat Yılmaz kimdir? Kürşat Yılmaz nereli?

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2005 yılından bu yana hapiste olan Kürşat Yılmaz tahliye oldu. Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Çıkar amaçlı Suç Örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. 2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.

Kürşat Yılmaz kimdir, nereli kaç yaşında?
Yakup Kürşat Yılmaz 3 Mart 1960 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. 12 Eylül Darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği (ÜGD) ‘nde yetkili kişilerden olan Kürşat Yılmaz, Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’i vurma olayında gündeme geldi. 17 Nisan 1999′da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999′da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı’yla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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