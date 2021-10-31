Ahmet Hakan, Anıtkabir'deki uygulamayı 28 Şubat'a benzetti!

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Anıtkabir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Fox TV başta olmak üzere bazı kanalların alınmamasını 28 Şubat süreci akreditasyon uygulamalarına benzetti. Ahmet Hakan, Diyanet'i de topa tuttu...

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Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Fox TV ve Halk TV'nin de aralarında olduğu televizyonların muhabir ve kameraları alınmamıştı. Tepki çeken uygulamaya en çarpıcı benzetme Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. Ahmet Hakan, uygulamayı 28 Şubat uygulamalarına benzetti. Ahmet Hakan, Diyanet'in Cuma hutbesinde Cumhuriyeti anlatıp Atatürk'ten bahsetmemesine de sert çıktı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümleri...

Yapmayın bunu!...

28 Şubat döneminde Refah Partisi’ne yakın bir yayın organında çalışıyordum.

Ve bizi Anıtkabir’e almıyorlardı.

En sinir olduğum uygulama buydu.

Bu uygulamanın bir benzerinin bugün tekrarlanıyor oluşu, derinden üzüyor beni.