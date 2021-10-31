BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  SPOR

Nefes darlığı yaşayan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Nefes darlığı yaşayan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı

Barcelona'nın Deportivo Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında nefes almakta zorlanan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

İspanya LaLiga'nın 12'nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı.

Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41'inci dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız oyuncu, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Barcelona'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün görüşecek
ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün görüşecek
Bursa'da 7 araç birbirine girdi! 1'i ağır 10 yaralı var
Bursa'da 7 araç birbirine girdi! 1'i ağır 10 yaralı var
İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı
İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan SİHA tepkisi: Türkiye suçlanamaz
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan SİHA tepkisi: Türkiye suçlanamaz
Pereira: En kötü oyunumuzu sergiledik
Pereira: En kötü oyunumuzu sergiledik
Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi
Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi
Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti
Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti
Sergen Yalçın'dan Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri
Sergen Yalçın'dan Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri
Türkiye 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat