Türkiye 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 344 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 116 milyon 210 bin 213'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 632 oldu.

"Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 78,32 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,21 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78,32 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 210 bin 213'e yükseldi.

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