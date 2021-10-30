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Altay ve Sivasspor yenişemedi!

Altay ve Sivasspor yenişemedi!

Süper Lig'in 11. haftasında Altay sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Önce 38. dakikada Mostapa Yatabere konuk takımı öne geçirdi. 44. dakikada Altay'ın golcüsü Daouda Bamba skoru eşitledi. İkinci yarıda iki takım da galibiyet için gol aradı. Ancak hem Altay hem de Sivasspor yakaladıkları pozisyonlardan sonuç alamayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Altay da Yiğido da 3 puanı unuttu

Altay bu sonuçla 3 maçlık yenilgi serisine son verse de Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 haftaya çıktı. Aynı şekilde Sivasspor da üst üste 4. maçında kazanamadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu süreçte 3 beraberlikle 3 puan aldı. 

Altay: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander (Dk. 62 Özgür Özkaya), Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Zeki Yıldırım), Bamba (Dk. 54 Erhan Çelenk), Pinares (Dk. 89 Thaciano), Ahmed Rayan (Dk. 46 Paixao)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike (Dk. 59 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+2 Ulvestad), Kayode (Dk. 73 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 73 James)

Goller: Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Bamba (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 55 Zeki Yıldırım, Dk. 61 Thiam, Dk. 77 Poko, Dk. 90 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 77 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 78 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

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