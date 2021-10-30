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Konyaspor-Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Konyaspor-Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu.

Maça golle başlayan Konyaspor, 3. dakikada Soner Dikmen'in uzaktan golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra da ataklarına devam eden Konya ekibi, 11. dakikada, Abdülkerim'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Konyaspor, devre arasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

KONYASPOR 3 PUANI ALDI
İkinci yarıda iki takım da etkili oynadı. Rakip kalede üretilen pozisyonlar tehlike yarattı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, nefis bir gol kaydetti ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçta Altay ve Valencia'nın sakatlanmasının ardından oyuncu değişiklik hakkı bulunmayan Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor, maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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