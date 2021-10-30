Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüştü

İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarına başladı. İlk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşen Erdoğan, daha sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı.

İtalya başbakanı Draghi ile görüşme gerçekleşti

Devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Erdoğan, ilk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. 35 dakika süren görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hazır bulundu.

Ab komisyonu başkanı ve Hollanda başbakanı ile bir araya geldi

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Görüşme 30 dakika sürdü. Draghi ve Ursula von der Leyen'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Zirvede gözler Erdoğan ve Biden'ın üzerindeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında ilk görüşme, G20 Zirvesi'nde gerçekleşti. Zirvede gözler Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'in üzerindeydi. Nasıl bir diyalog içerisine girecekleri merak edilen Erdoğan ve Biden'in güldüğü görüldü. ABD Başkanı hararetli sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, sohbete devam etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tebessümle sohbete katıldığı görüldü.