Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi

İstanbul'da Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişi, trenin yaklaştığı anda raylara atlayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sebebiyle Marmaray'da seferler gecikmeli olarak devam ederken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Abone ol

Marmaray Bostancı durağında saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi iddiaya göre tren raylarına atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edildi

Olay yerinde yapılan incelemede henüz kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, yaşanan olay sebebiyle Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.