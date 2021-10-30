Sergen Yalçın'dan Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın öz eleştiri yaptı. Yalçın, "İyi oynamadık. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz" dedi.

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Geçen hafta Galatasaray'ı deviren Beşiktaş bu hafta Hatayspor'a mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada takımının deplasman performansının yeterli olmadığını söyledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Kötü golle 1-0 mağlup olduk. İyi oynamadık. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz.''

"Oyuncuların kendileriyle ilgili bir durum"

"Hazırlanacağız çarşambaya. Sonra da Trabzonspor 'la oynayacağız ama performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu, oyuncuların kendileriyle alakalı bir durum. Maalesef özellikle deplasmanda istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor."

"Düzeltmek için çalışacağız"

"Mücadele gücünü, istek ve arzuyu yukarı çekmemiz gerekiyor. Özellikle deplasman oyunlarında istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor. Düzeltmek için çalışacağız. Şapkamızı önümüze koyalım, bakalım neler oluyor."