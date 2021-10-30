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Pereira: En kötü oyunumuzu sergiledik

Pereira: En kötü oyunumuzu sergiledik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Konyaspor maçının ardından, "Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu sergiledik." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Maçı Konyaspor 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

"Her zaman sorumluğu üstüme alırım"
Pereira açıklamalarında, "Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. İlk dakikalardan itibaren konsantre başlamamız gerektiğini konuşuyorduk ama ölümcül hatalar yaptık. Benim için garip olan, ilk yarıda hiçbir reaksiyon gösteremememizdi.

"Geldiğimden beri en kötü oyunumuzdu"
ilk defa Fenerbahçe seviyesinde bu kadar kötü bir oyun gördüm. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu sergiledik.

Mutlaka değişiklik yapmalıydık. Takım reaksiyon göstermiyordu. Bu sebepten değişiklikleri (erken) yaptım.

Üç sakatlık da ciddi gibi görünüyor ama değerlendirdikten sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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