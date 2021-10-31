BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  GÜNCEL

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan SİHA tepkisi: Türkiye suçlanamaz

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan SİHA tepkisi: Türkiye suçlanamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgili eleştirilere cevap verdi.

Abone ol

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye’de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna’ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin suçlanamayacağını söyledi

'Türkiye bununla suçlanamaz'

Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye’de üretilmiş olabilir ama Ukrayna’ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
136 ülke o anlaşmaya imza attı! Türkiye de listede
136 ülke o anlaşmaya imza attı! Türkiye de listede
Pereira: En kötü oyunumuzu sergiledik
Pereira: En kötü oyunumuzu sergiledik
Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti
Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti
ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Türkiye 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat
Altay ve Sivasspor yenişemedi!
Altay ve Sivasspor yenişemedi!
Konyaspor-Fenerbahçe maçı özeti ve golleri
Konyaspor-Fenerbahçe maçı özeti ve golleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüştü
Bir kez daha Başkan Erdoğan üzerinden olumsuz bir algı oluşturmak istediler
Bir kez daha Başkan Erdoğan üzerinden olumsuz bir algı oluşturmak istediler