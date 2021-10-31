BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  GÜNCEL

Beşiktaş’ta alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Önüne çıkana çarpa çarpa gitti

Beşiktaş’ta alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Önüne çıkana çarpa çarpa gitti

İSTANBULBeşiktaş Meydanı’nda polis uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bir otomobil ve bir motosiklete çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

Abone ol

Olay, cuma günü saat 19.05 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 34 KF 3612 plakalı otomobil sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başındayken Beşiktaş Meydanı’nda uygulama yapan polis noktasına takıldı. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen sürücü yol üzerindeki bir otomobil ve park halindeki motosiklete çarptı.

Ortalık savaş alanına döndü
Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, Dolmahçe Sarayı önlerinde kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kaldırımda bulunan yayalar kazadan kıl payı kurtuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

'Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış'

Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü, “Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu. Ayrıca arkadaşlara da yine herkese çarpa çarpa gitti. Bizim motorumuz var, motora direk vurarak kaçtı gitti. Araç içerisinde alkollü iki kişi vardı. Teşekkür ederiz, sağ olun” diye konuştu.

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil ve motosiklet sahipleri şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmazken kaza sonrası kullanılamaz hale gelen lüks otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
47 yıl boyunca dayak yedi! Eşini öldüren Gülten Efeoğulları: Kendimi savunmasam mezardaydım
47 yıl boyunca dayak yedi! Eşini öldüren Gülten Efeoğulları: Kendimi savunmasam mezardaydım
AFAD 1749 kişiyi istihdam edecek! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
AFAD 1749 kişiyi istihdam edecek! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Nefes darlığı yaşayan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı
Nefes darlığı yaşayan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı
ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün görüşecek
ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün görüşecek
Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı
İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan SİHA tepkisi: Türkiye suçlanamaz
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan SİHA tepkisi: Türkiye suçlanamaz
136 ülke o anlaşmaya imza attı! Türkiye de listede
136 ülke o anlaşmaya imza attı! Türkiye de listede
Pereira: En kötü oyunumuzu sergiledik
Pereira: En kötü oyunumuzu sergiledik
Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi
Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi