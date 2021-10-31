Koronavirüs için korkunç iddia! ABD istihbarat raporu yayınlandı

ABD'nin istihbarat raporu sızdı... Rapora göre dünyayı kasıp kavuran koronavirüs belası, Çin tarafından bir biyolojik silah olarak üretildi...

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İlk olarak 2019'un son günlerde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının başladığı günden beri yaklaşık 5 milyon kişinin hayatına mal oldu. Dünya bir yandan koronayla mücadele ederken bir yandan da virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığının cevabını arıyor.

ABD istihbarat raporu: Biyolojik silah olarak üretildi

Bu soruya yanıtı ABD'den geldi. Çin - koronavirüs ilişkisini inceleyen ABD istihbarat raporu yayınlandı. Raporda yapılan inceleme sonucu Kovid-19'un bir biyolojik silah olarak geliştirilmediği sonucuna ulaşıldığı bilgisine yer verildi. Aynı raporda flaş bir iddia da yer aldı.

Wuhan o iddiayı kabul etti

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, raporda Wuhan Viroloji Enstitüsü hakkında ortaya atılan sızıntı iddialarına da cevap verildi. Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından Cuma günü yayınlanan belge, koronavirüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden çıkmış olabileceğini kabul etti.

Gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunda Çin'in bu yöndeki soruşturmaları engellediği ve ABD'yi suçladığı için virüsün kökeninin asla bilinmeyeceğinin altı çizildi.

Çin'in dehşete düşüren korona belgeleri

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor. Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor.

'3. dünya savaşı' detayı

Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor. ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.

Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.

Hırsları hakkında büyük endişeler uyandırıyor

Konuyla ilgili ABD'den ilk tepki Dışişleri Komitesi'nde görev alan Tom Tugendhat'tan geldi. Tugendhat kanıtların oldukça endişe verici olduğunu belirtti. Tugendhat sözlerine şöyle devam etti; 'Bu belge, üst düzey parti liderliğine tavsiyelerde bulunanların hırsları hakkında büyük endişeler uyandırıyor. En sıkı kontroller altında bile bu silahlar son derece tehlikelidir.'

Koronavirüs laboratuvar yapımı mı?

Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, 'Koronavirüs laboratuvar yapımı mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.

DSÖ bölgeye yeni bir ekip gönderecek

DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti. DSÖ bu açıklamasından aylar sonra bölgeye yeni bir ekip gönderme kararı aldığını kamuoyu ile paylaştı.