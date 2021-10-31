Milli Eğitim Bakanlığı Kasım ayında yüz yüze eğitime ara veriyor! Ara tatil ne zaman başlayacak

MEB Kasım ayında yüz yüze eğitime ara veriyor. Peki hangi tarihlerde okullar kapanacak? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte detaylar...

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Pandemi sonrası MEB, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı. Okullarda yaşanan vaka artışı sonrası aileler yeni bir kapanma olacak mı? sorusunu merak ediyor. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile duyurdu. İşte detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman?

1. Ara Tatil: 15-19 Kasım 2021

Yarıyıl tatili ne zaman?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak

Okullar ne zaman açılacak?

6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 yaz tatili ne zaman?

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek