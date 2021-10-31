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Konya Ankara hızlı tren durakları 2021 bilet kaç para oldu?

Konya Ankara hızlı tren durakları 2021 bilet kaç para oldu?

ANKARA Konya arasında hızlı tren ile yolculuk yapmak isteyen birçok vatandaş Ankara Konya hızlı tren fiyatlarını araştırıyor. 1 saat 55 dakika süren hızlı tren yolculuğu için öğrenci, tam ve bussines class bilet fiyatı haberimizde.

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Ankara ve Konya arasında hizmet veren YHT yani hızlı tren bilet fiyatları birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2021 yılında Ankara-Konya arasında sefer yapan hızlı tren bilet fiyatları kaç para? 

Ankara Konya Hızlı Tren Bilet Fiyatları 2021
Ankara Konya Yüksek Hızlı Tren bileti 2021 yılı fiyatları; 2+2 Pulman (Ekonomi) bileti 37,50 TL, 2+1 Pulman (Business) bileti 54,50 TL dir. Ankara Konya bilet fiyatları temel fiyatlar olup yüksek hızlı tren biletlerinde bir çok indirim uygulanmaktadır. Bu indirimler %20 ile %50 oranlarını bulmaktadır. İndirimler; gidiş dönüş biletini aynı istasyondan alan kişiler, 13 ile 26 yaş arası için genç indirimi, öğretmen, akademisyen indirimi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları indirimleri, 12 kişilik gruplara indirim, 60 yaş ile 65 yaş arası yolculara indirim, 65 yaş üstü olan yolculara indirim, basın mensuplarına indirim, TCDD personelleri ve ailelerine indirim ve 7-12 yaş arasında olan çocuklara indirimdir.

Ankara – Konya Hızlı Tren Süresi : 1 Saat 55 Dakika

Standart Bilet: 31 TL
Esnek Bilet: 38 TL
Business Bilet (Standart): 45 TL
Business Bilet (Esnek): 54 TL

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