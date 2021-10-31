Muhsin Yazıcıoğlu 13 suikastten kurtuldu! Bülent Arınç: Yazıcıoğlu yaşasa bu iktidarı hızaya sokardı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile gazeteci Veli Toprak’ın kaleme aldığı ‘Son Alperen’ kitabında, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun, yakın çevresine “13 defa suikast geçirdim. Beni öldürmek istiyorlar” dediği yer aldı. Bunu söyledikten 2.5 ay sonra da şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybetti...

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile gazeteci Veli Toprak'ın kaleme aldığı “Son Alperen-Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri” adlı kitapta yer alana göre helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu yakın çevresine, “13 defa suikast geçirdim, beni öldürmek istiyorlar” demiş. Bülent Arınç'ın Yızıcıoğlu sözleri ise olay: "Allah ömür verse de bugünlere gelse idi, bugünkü iktidarı da hizaya sokabilecek güçte idi, düşüncesi ve ikazı ile…" Yazıcıoğlu'nu yakından tanıyan 44 ayrı isimle yapılan röportajların yer aldığı kitaptan bazı çarpıcı bölümler şöyle:

CHP milletvekiline söyledi: Beni öldürecekler... Meclis'te Muhsin beyle konuştum. Bolu Tüneli'nde bir minibüs sıkıştırmış. Zor kurtarmışlar, tünelin duvarına, bariyerlerine çarptırmak istemişler. “Beni öldürecekler. Bana vur diyorlar, karıştır diyorlar” dedi. Bugün hayatta olsaydı Millet İttifakı'nda olurdu. Muhsin Bey ölmedi, öldürüldü. (CHP Sivas eski Milletvekili Mahmut Işık)

13 suikast atlattım: Yurt dışına çıktım, firardım. Beni aradı, Almanya'da buluştuk. “13 defa suikast geçirdim” dedi. “Komplo teorisi değilmiş, beni öldürmek istiyorlar. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam, ben döneceğim Türkiye'ye” dedi. Vedalaştık, 2.5 ay sonra şehadet şerbetini içti. (Avrupa Nizamı Alem Ocakları Kurucusu Zülfü Canpolat)

Abdullah Gül: Kurumların acizliği... O zaman cumhurbaşkanı idim. Haber geldi, inanamadım. Herkese talimat verdim. Bu kendi sınırlarımız içerisinde düşmüş bir helikopter, nasıl olur da ulaşılamaz? Kurumların acizliğini o zaman çok acı hissettim. Çalışmalardan rahatsız olanlar oldu. (11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül)

Erdoğan sordu: Kazanır mı: 2007'de bağımsız aday oldu. Daha aday olacağını bilmediğim bir safhada Tayyip Bey bana dedi ki “Sivas'tan bağımsız aday olsa kazanabilir mi?” Ben de “Kazanır” dedim. Vefatıyla ilgili gelişmeleri izlediğimde, bunun kaza olma ihtimalini zayıf görüyorum. (CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener)

Çuval dolusu CD'ler: Başkana devlet görevlileri bir çuval kaset, CD getirdi. Bunlar çok tehlikeli görüntüler. İçinde sanatçılar, siyasetçiler, iş adamları, devlet adamları, askerler var. İnsanların zaaflarından faydalanılarak elde edilen görüntüler. Başkan, ‘Kimsenin uçkurunun bekçisi değilim. Beni bulaştırmayın' dedi. Sonra ikna ettiler ama akıbetini bilmiyorum. (Danışmanı Bilal Özkaynar)

Suikast olduğuna iman ettim: Yaşanan şeyin suikast, cinayet olduğuna iman ettim. Türkiye Cumhuriyeti bir milli devlet ise Yazıcıoğlu gibi sembol bir milli şahsiyetin suikastını örtülü bırakamaz. (AK Partili eski Bakan Erkan Mumcu)

Abdullah Çatlı ricası: Refahyol'un kurulması sırasında bir araya gelindi. Mehmet Ağar, Ayvaz Gökdemir, Abdullah Gül, Abdulkadir Aksu ve Fehim Adak vardı. Başkan, Ağar'a “Bizim arkadaşın işini halledin, başka bir şey istemiyorum” dedi. Kastettiği Abdullah Çatlı idi. (Erol Dok-BBP eski yöneticisi)

Yaşasa iktidarı hizaya sokardı: Allah ömür verse de bugünlere gelse idi, bugünkü iktidarı da hizaya sokabilecek güçte idi, düşüncesi ve ikazı ile… Çünkü hepimiz ona çok inanırdık. Çok güçlü bir siyasetçiydi.” (TBMM eski Başkanı Bülent Arınç)