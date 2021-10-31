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TESK Başkanı Bendevi Palandöken tasarruf çağrısında bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken tasarruf çağrısında bulundu

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dünya Tasarruf Günü'nün alışkanlıkları değiştirmek için bir bahane olması gerektiğini belirterek, "Sürdürülebilir, kaliteli bir yaşam için tasarruf etmenin bilincine varalım." ifadesini kullandı.

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Palandöken, Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, alışkanlıkları değiştirmek için bugünün bir bahane olması gerektiğini bildirdi. Palandöken, "Gıdaya, enerjiye ya da ekmek, suya ulaşımda sorun yaşamadan sürdürülebilir bir yaşam için tasarruf şart. Her alanda biriktirmeyi, israf yapmamayı öncelik haline getirelim." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarruf etmenin maddi ve manevi ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, büyüklerin kenara para ayırmak, kumbara kullanmak gibi nasihatlerde bulunduğunu anımsattı.

Gece çalıştırıldığında tasarruf ediliyor

Palandöken, çamaşır ve bulaşık makinelerinin gece saatlerinde çalıştırıldığında elektrikten tasarruf edilebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bina yalıtımlarının ısı tasarrufu sağlayacağı, sebze-meyve veya bulaşıklar akan suda değil de su dolu bir kapta yıkandığında su tasarrufu yapılabileceği gibi bilgileri sık sık duyarız fakat bu tasarruf önerilerini güncel hayatımızda ne kadar uygulayabiliyoruz, bunu sorgulamamız gerekiyor. Enerjide, suda, elektrikte veya alışverişlerde daha fazla harcamanın hiçbir yararı olmadığı gibi aksine cebimize, ekonomimize zararı dokunuyor. Dünya Tasarruf Günü, bu önerileri hayata geçirmemiz için bir bahane olsun ve sürdürülebilir, kaliteli bir yaşam için tasarruf etmenin bilincine varalım."

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