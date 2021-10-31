Serpil Benay İbrahim Tatlıses taciz sözleri ne dedi?

Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak İbrahim Tatlıses itirafları geldi. İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım diyen Serpil Benay'ın hayatı ve sözlerdi merak konusu oldu. Peki kimdir Serpil Benay, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi? itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım

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Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak İbrahim Tatlıses itirafları geldi. Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım diyen şarkıcı Serpil Benay'in hayatı ve sözleri merak konusu oldu. Peki kimdir Serpil Benay kimdir, aslen nereli, hiç evlendi mi?

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Cumartesi Magazin'in bugünkü konuğu 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Serpil Benay oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan Benay, İbrahim Tatlıses hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"Cinsel istismara uğradın mı?" sorusu üzerine konuşan Serpil Benay, 25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses'in istismarına maruz kaldığını söyledi. Yaşadığı olaydan sonra kariyerinin bittiğini söyleyen şarkıcı, "İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunun. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" dedi.

Serpil Benay kimdir: Serpil Benay, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Kariyerine 1982 yılında Zeki Müren'in sahne aldığı Köşk Gazinosunda sahne alarak hızlı bir başlangıç yapan Serpil Benay, pek çok sinema filminde de rol almıştı. Peki, Serpil Benay kimdir? İşte, isim hakkında bazı bilgiler

Serpil Benay, 1982 yılında Köşk Gazinosu'nda Zeki Müren'in kadrosunda sahne alarak adını duyurdu. Başta Maksim Gazinosu olmak üzere birçok mekanda solistlik yaparak dönemin assolistleri arasında yerini aldı. Henüz Albümü çıkmadan kısa bir süre içerisinde "Gece Klüpleri Kraliçesi" olarak anılmaya başlandı.

1985'te çıkarttığı ilk albümü "Mucize" ve ardından 1992 "Bir daha söyle", 2000 "Elimi sallasam ellisi" albümleri ile çıkışını sürdürdü. Berhan Şimşek, Murat Soydan, Engin Çağlar ve Salih Güney gibi jönlerle 13 Sinema filminde başrol oynayarak Yeşilçam'da da başarısını ispatladı.