Herkese farklı çalışma! Yaşa takılana 5 formül
‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ için Ankara’da çalışma başlatılması, milyonları heyecanlandırdı. Çalışma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı bu konuda çalışma yapacak. Peki hangi formüller gündeme gelecek? İşte milyonlara emeklilik yolu...
Kendilerine 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' adını veren sigortalılar, bu günlerde kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Daha önceki yıllarda da sık sık gündeme gelen ve bu konuda mali ve idari boyutuyla ilgili çalışmalar yapılan EYT konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma yapılması yönündeki talimatı, milyonları heyecanlandırdı.
Önümüzdeki dönemde bu konuda hem çalışma Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir çalışma yapması bekleniyor. Yapılan çalışmalar sonunda ortaya çıkacak formüller üzerinden Başkan Erdoğan'ın son kararı vereceği belirtiliyor.
Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında detayları kaleme aldı: Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Bu çalışanlar ilk sigorta olduklarında kendilerine kadın ise 20, erkek ise 25 yıllık hizmet süresini tamamladıklarında emekli olabilecekleri söylenmişti. Özellikle 1990'lı yıllarda ortaya çıkan popülist politikalarla 30'lu 40'lı yaşlarda emeklilik gündeme getirilmiş ve o zamanki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) her yıl açık veren ve kendini finanse edemeyen bir kurum haline getirilmişti.
SSK'nın bu zor durumunu düzeltmek adına bu kez 1999 yılında bir yasa çıkartılarak emeklilik için kademeli olarak yaş kriteri getirildi. Buna göre kadınların 20 yıllık sigortalılık süresine ek olarak işe girdiği tarihe göre belli bir primi ve belli bir yaşı doldurması gerekti. Buna göre de yaş şartı 38 ile 56 arasında belirlendi. Erkeklerde ise 25 yıllık sigorta süresi belli bir prim ve 44 ile 58 arasında değişen yaş şartı getirildi.