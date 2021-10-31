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Sanat dünyasının acı kaybı! Usta oyuncu Gönül Orbey hayatını kaybetti

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta oyuncu Gönül Orbey hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Usta tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği tarafından yapılan paylaşımda "Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül’ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.  Gönül Orbey, "Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızlara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi. 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da yaptığı açıklamada “Ankara Devlet Tiyatrosu emekli oyuncularımızdan Gönül Orbey'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.” dedi. 

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