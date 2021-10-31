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İstanbul'da scooter denetimi! "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı"

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da scooter denetimi! "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı"

 FATİH'te elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde iki günde iki ceza  yazıldığını söyleyen sürücü Merdan Matiyev "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı gerçekten" dedi.

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İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sıklaştırılan elektrikli scooter denetimlerinin bir yenisini Fatih'te yaptı. Fatih Haseki'de yapılan denetimlerde, iki kişiye aynı şeritte yan yana scooter kullanmaktan 314'er lira, bir başka sürücüye de kaldırımda  scooter kullanmaktan 314 lira ceza uygulandı.

"Daha pahalıya patladı"

İstanbul'da yapılan scooter denetimlerinde iki günde iki ceza yediğini söyleyen Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyev, "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. Bu nedir yani? İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim" şeklinde konuştu.

"Dün tramvay yolundan gittiğim için ceza yedim"

Kesilen cezaya itiraz ederek ödemeyeceğini iddia eden Türkmenistan uyruklu Mahmut Muhammedov, "Dün tramvay yolundan gittiğim için ceza yedim. Bugünde yolun kenarından gelirken yine ceza yedim. Şimdi neden ceza yediğimi bilmiyorum. Belki de yarın kask takmadığım için ceza kesecekler. Aldığımız yerde uyarı vermiyorlar. Madem yasak var bunu satmayacaklar" şeklinde konuştu.

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