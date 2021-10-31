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Öğle saatlerine dikkat! AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı

Öğle saatlerine dikkat! AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı

ANTALYA'da yaşayanlar dikkat! AFAD öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Antalya için sel ve su baskınları uyarısı yaptı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

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