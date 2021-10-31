Erdoğan ile Biden arasındaki kritik zirve 1 saat 10 dakika sürdü! F-16 sorusuna dikkat çeken cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirve İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşti... ABD Başkanı'nın F-16 savaş uçaklarıyla ilgili soruya verdiği cevap dikkat çekti... 20 dakika olarak planlanan zirve bir saat 10 dakika sürdü...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirve Roma'da gerçekleşti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmadı. Görüşmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katıldı. 20 dakika olarak planlanan görüşme bir saat 10 dakika sürdü.

Olumlu geçti! Ortak mekanizma kurulacak

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili görüşmenin ‘olumlu havada geçtiğini’ söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili, ‘ABD ve Türkiye arasında ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için ortak mekanizma kurulacak.’ dedi. Görüşmede ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar da görüşüldü.

ABD: S-400 konusundaki endişeler dile getirildi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ‘Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi. Biden, savunma ortaklığı ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak önemini yeniden teyit etti ve S-400 konusundaki endişelerini dile getirdi.’ ifadeleri kullanıldı.

F-16 sorusuna dikkat çeken cevap

Görüşme öncesi fotoğraf çektirilirken "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna Biden'in, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını vermesi dikkat çekti.

Erdoğan akşam saatlerinde konuşacak

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken de hazır bulundu. Erdoğan'ın akşam saatlerinde kameraların karşısına geçmesi ve zirvedeki gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.