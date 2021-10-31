Asgari ücret 2021 kaç para oldu Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Yıl sonu yaklaştıkça gelen zamlarla birlikte vatandaşların da yükü arttı. Yeni yıla asgari ücrete yapılacak yüksek bir zam oranı ile girmek isteyenler asgari ücret toplatılarının başlamasını dört gözle bekliyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi asgari ücret zammı toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

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Türkiye'de çalışan nüfusun yarısına yakınını oluşturan asgari ücretliler bu yıl yapılacak maaş zammını bekliyor. Bu yıl ardı ardına gelen zamlar ve artan vergilerle zorlanan vatandaşlar kendilerini memnun edecek bir asgari ücret zammı istiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi asgari ücret zammı toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak: Türk-İş toplantısına katılma üzere Afyonkarahisar'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, “Asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

Asgari ücret toplantıları geçtiğimiz yıllarda Aralık ayında başlayıp son haftasına kadar devam etti. Bu yıl da görüşmelerin Aralık ayında başlaması bekleniyor.

Asgari ücret ne zaman belli oldu:

Türk-İş toplantısına katılma üzere Afyonkarahisar'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, “Asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

Asgari ücret toplantıları geçtiğimiz yıllarda Aralık ayında başlayıp son haftasına kadar devam etti. Bu yıl da görüşmelerin Aralık ayında başlaması bekleniyor.

‘Yoksulluk sınırı ise 9 bin 931 olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarından oluşuyor.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 709,23 TL oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 17,72 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,58 olarak hesaplandı.