Kayseri'de tezgahlarda yerini aldı! 12 TL'ye satılıyor: Ürünü seçtirmiyoruz

Yaş hurma, Kayseri’de semt pazarlarında yerini aldı.

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Kentin farklı bölgelerinde her gün kurulan semt pazarlarında hurma, 10 ila 12 TL civarında fiyata satılıyor. Pazarcı Furkan Mağara, “Hurma ve muz 10-12 TL arasında satılırken, mandalina 3-4 TL arasında satılıyor. Şu anda mandalinanın tam sezonu, 2 TL civarında olması lazım ama maalesef normalin üzerinde 4 TL’ye satılıyor. Sebzelerde ise her bütçeye uygun domates var. 3 TL’den 6-7 TL’ye kadar fiyatı değişiyor. Sivribiberler 3-4 TL, kıl biberler 7 TL ile 10 TL arasında değişiyor. Hurmanın fiyatının düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü uzak yerlerden geliyor. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden geliyor” dedi.



En taze ürünlerin pazarlarda bulunduğunu, bu nedenle vatandaşların pazarları tercih etmelerinin kendilerine faydalı olacağını ifade eden Mağara, “Marketteki fiyatlar uygun değil. Biz ürünü seçtirmiyoruz, market seçtiriyor diye orayı tercih edenler var ama buraya gelen meyve ve sebzeler günlük ve taze oluyor. Pazarlar daha mantıklı. Vatandaşlarımız pazarları tercih etsinler” ifadelerini kullandı.