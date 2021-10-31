G20 Liderler Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı 70 dakikalık görüşme sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.Abone ol
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi. Görüşme, 50 dakika sürdü.