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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanan piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İslam Çiftçi​​​​​​​'nin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta yol emniyetinde görevli askerler ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi yaralandı. Çiftçi, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

İslam Çiftçi​​​​​​​'nin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer 24 yaşındaki Çiftçi'nin şehadet haberini Boynuyoğunlu Mahallesi'nde ikamet eden babası Fehmi ve annesi Elife Çiftçi'ye ulaştırdı. Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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