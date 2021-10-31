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AB ile ABD çelik ve alüminyum vergilerinde uzlaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AB ile ABD çelik ve alüminyum vergilerinde uzlaştı

AVRUPA Birliği (AB) ile ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığında uzlaşı sağladı.

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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombovskis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile çelik ve alüminyum konusundaki ticari anlaşmazlığı durdurma konusunda anlaştık" ifadesini kullandı.

AB ile ABD'nin çelik ve alüminyum ile ilgili küresel bir düzenleme için iş birliği başlatacaklarını belirten Dombrovskis, söz konusu anlaşmanın detaylarının ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından G20 programında açıklanacağını ifade etti.

ABD, 2018 yılında 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle başladığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil etmişti.

Yoğun görüşmelere rağmen AB tarafı ABD'yi çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulama kararından vazgeçiremedi.

ABD'ye karşı ticari misilleme olarak dengeleyici tedbirler alan AB, bu ülkeden ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB tarafı haziran ayında bazı ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyordu ancak görüşmeler sonunda bu plan askıya alındı.

Yapılan son anlaşma uyarınca AB'nin söz konusu çelik ve alüminyum ürünlerinin bir kısmını ABD'ye gümrük vergisi uygulanmadan ihraç etmesi öngörülüyor.

Buna karşı AB tarafının pek çok ABD ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergilerini düşürmesi bekleniyor.

Ayrıca tarafların karşılıklı olarak Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) konuyla ilgili davalarından da vazgeçmeleri planlanıyor.

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