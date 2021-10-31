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İsrail'in BM temsilcisi Filistinlilere karşı işlenen suçları kınayan raporu yırttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'in BM temsilcisi Filistinlilere karşı işlenen suçları kınayan raporu yırttı

İSRAİL'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM oturumunda İnsan Hakları Konseyinin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırttı. Hamas, uluslararası toplumu İsrail'in BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Erdan'a karşı adım atmaya çağırdı.

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İSRAİL'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM İnsan Hakları raporunu yırttı.

Erdan'ın BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırtmasının ardından Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Gilad Erdan'ın raporu yırtması siyonist işgal devletinin uluslararası kurumlarla ilişkilerinde caydırıcı adımlar atılmasını gerektiren iddialı davranışlarının bir yansımasıdır" ifadelerini kullanan Kanu, "Dünyanın çifte standart politikasına son vermesi, bu haydut devleti durdurması ve liderlerini halkımıza karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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