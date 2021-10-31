Galatasaray Gaziantep FK maçı golleri ve geniş özeti

GALATASARAY, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-0 yendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Aslan, 20 puana yükselerek haftayı averajla 6. sırada kapattı. 12 puanda kalan Gaziantep FK ise 14. sırada yer aldı.

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'yi ağırladı. Sarı-kırmızılılar müsabakayı 2-0 kazandı. Karşılaşmada Aslan'ın gollerini 45+3. dakikada Olimpiu Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

Süper Lig'de güçlü rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanan sarı-kırmızılılar hem zirve yarışında önemli üç puanı hanesine yazdırdı hem de hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle yapacağı maç öncesinde moral buldu.

Elde ettiği bu galibiyetle ligde puanını 20'e çıkaran Galatasaray, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. 12 puanda kalan Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

12. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında Morutan'ın penaltı noktası gerisinde uygun durumda yaptığı kötü vuruşta top yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan attığı şutta top az farkla üstten dışarı gitti.

45. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

63. dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

66. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

73. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği güzel pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Günay Güvenç ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

90+5. dakikada Ömer Bayram'ın soldan pasında çaprazdan ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

Galatasaray karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray: 2 - 0 :Gaziantep FK

Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 87 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Halil Dervişoğlu (Dk. 75 Emre Kılınç)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 69 Kitsiou), Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosça, Merkel (Dk. 69 Recep Niyaz), Doğan Erdoğan, Maxim (Dk. 76 Figueiredo), Dicko (Dk. 77 Furkan Soyalp), Muhammet Demir

Goller: Dk. 45+3 Morutan, Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim, Dk. 52 Ertuğrul Ersoy, Dk. 79 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 76 Nelsson (Galatasaray)