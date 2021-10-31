BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Esenyurt'ta 15 kilo eroini kadın elbiselerinin astarlarına gizlemişler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta 15 kilo eroini kadın elbiselerinin astarlarına gizlemişler

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olun bir şahsı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada bagaj kısmındaki kadın elbiselerinin astarına özel olarak zulalanmış vaziyette 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince C.S. isimli bir şahsın doğu illerinden yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli C.S., teknik ve fiziki takibe alındı.

Şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı aracı tespit eden ve takibe başlayan jandarma ekipleri söz konusu aracı uzun bir kovalamacanın ardından Esenyurt'ta durdurdu. Şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda aracın bagaj kısmında bulunan kadın elbiselerinin astar kısmına özel olarak zulalanmış vaziyette 500 adet paketlenmiş halde toplam 15 kilo uyuşturucu madde eroin ele geçirildi.

Yakalanan C.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu
İsrail'in BM temsilcisi Filistinlilere karşı işlenen suçları kınayan raporu yırttı
İsrail'in BM temsilcisi Filistinlilere karşı işlenen suçları kınayan raporu yırttı
AB ile ABD çelik ve alüminyum vergilerinde uzlaştı
AB ile ABD çelik ve alüminyum vergilerinde uzlaştı
Muğla'da vahşet! Ölü bulundular: Beyaz tozlar bulduk, evin içine atmışlar
Muğla'da vahşet! Ölü bulundular: Beyaz tozlar bulduk, evin içine atmışlar
Kayseri'de tezgahlarda yerini aldı! 12 TL'ye satılıyor: Ürünü seçtirmiyoruz
Kayseri'de tezgahlarda yerini aldı! 12 TL'ye satılıyor: Ürünü seçtirmiyoruz
Samsun'da emekli emniyet amirinden acı haber! O halde gören çocukları şok oldu
Samsun'da emekli emniyet amirinden acı haber! O halde gören çocukları şok oldu
Trabzon'da aracıyla drift yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
Trabzon'da aracıyla drift yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
10 Kasım ne zaman hangi güne denk geliyor okullar tatil mi?
10 Kasım ne zaman hangi güne denk geliyor okullar tatil mi?
Tokyo'da dehşet! Trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi
Tokyo'da dehşet! Trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi
G20 Liderler Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
G20 Liderler Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü