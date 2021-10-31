İstanbul Esenyurt'ta 15 kilo eroini kadın elbiselerinin astarlarına gizlemişler

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olun bir şahsı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada bagaj kısmındaki kadın elbiselerinin astarına özel olarak zulalanmış vaziyette 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince C.S. isimli bir şahsın doğu illerinden yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli C.S., teknik ve fiziki takibe alındı.

Şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı aracı tespit eden ve takibe başlayan jandarma ekipleri söz konusu aracı uzun bir kovalamacanın ardından Esenyurt'ta durdurdu. Şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda aracın bagaj kısmında bulunan kadın elbiselerinin astar kısmına özel olarak zulalanmış vaziyette 500 adet paketlenmiş halde toplam 15 kilo uyuşturucu madde eroin ele geçirildi.

Yakalanan C.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.