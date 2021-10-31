Trabzon'da görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi'nde şehit jandarma er Necaettin Güner'in 57 yıl önce yaptırılan mezarı görünmeyince çocukları ilginç bir çözüm buldu. Mezara 100 metre mesafede ve yol kenarına yaptırılan anıt törenle açıldı. Şehidin oğlu Necati Selvitop Güner, "Mezar görünmeyince anıtı görünen yere yaptık. Şimdi herkes mezarı görüp dua ediyor" dedi.

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ANKARA'daki vatani görevi sırasında yol kontrolünde 'dur' ihtarına uymayan kaçakçıların otomobille çarpması sonucu 5 Eylül 1964 yılında şehit olan jandarma er Necaettin Güner için oğulları Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner ile Başkan Yardımcısı Necati Selvitop Güner, Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi'nde anıt ve hayır çeşmesi yaptırmaya karar verdi. Şehit askerin patika yoldan ulaşılan ve üst kısımda kalan mezarı görünmeyince aile anıt için farklı bir çözüm buldu.

"Ben ve arkadaşlarıma bir Fatiha yeter"

Mezara 100 metre uzaklıkta yol kenarı yaptırılan ve üzerinde, "100 metre yakında, tam karşında bir şehit yatıyor. Ben ve arkadaşlarıma bir Fatiha yeter" yazılı anıt törenle açıldı. Törene Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Refik Kurukız, İl Müftüsü Osman Aydın ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim'in okunduğu törende anıt ve hayır çeşmesi dualarla açılıp kurdele kesildi. Törene katılanlar patika yoldan yürüyerek şehit askerin mezarını ziyaret etti, dualar okudu.

Babamı rüyamda gördüm, bir şey yapmamı istedi"

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı, şehidin oğlu Necati Selvitop Güner, "Babamı rüyamda gördüm, benden bir şey yapmamı istedi. Ve dualarla anılması anıt ve hayır çeşmesi yaptırmaya karar verdik. Mezarı 57 yıl önce yolun üst kısmında yer alan araziye defnedildi. Bugün yoldan gelip geçenler mezarı göremiyordu. Mezar görünmeyince anıtı görünen yere yaptık. Şimdi herkes mezarı görüp dua ediyor" dedi.

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı, şehidin oğlu Mehmet Güner ise şehit yakınları için çalışmalar yürüttüklerini belirterek önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Babaları için de anıt ve hayır çeşmesi yaptırdıklarını ifade eden Güner, amaçlarının şehitlerin hatırlanarak yad edilmesi olduğunu söyledi.